Snelders keek met open mond naar masterclass City: "2-9 was juiste weergave geweest"

Zouden ze bij Club Brugge vannacht een oog dicht gedaan hebben? Weinig clubs die zo angstaanjagend goed voetbalden als Manchester City op Jan Breydel gisteren. Ook analist Eddy Snelders was onder de indruk: "Zo zie je maar dat het verschil tussen de Europese en Belgische top toch nog groot is."

Eddy Snelders heeft al wat meegemaakt in zijn carrière. De analist is al jarenlang co-commentator bij de wedstrijden van de Belgische clubs in de Champions League. Maar wat Manchester City gisteren toonde op Jan Breydel zal hem nog lang bijblijven. "In het verleden hebben er nog ploegen indruk gemaakt", begint Snelders. "Maar dat waren toch andere omstandigheden. Toen gebeurde het al eens vaker dat een Belgische ploeg in zulke confrontaties zwaar onderuit ging. Nu kwam dat minder verwacht." "Vooral omdat Club schitterend gestart was tegen PSG en Leipzig - ze waren onverhoopt concurrentieel met topclubs. Maar daardoor zakte City wel op volle sterkte en scherpte af naar Brugge. En zo zie je maar dat het verschil tussen de Europese en Belgische top toch nog groot is."

Was Raheem Sterling minder egoïstisch geweest - wellicht omdat hij niet mocht starten - had hij ook 2 of 3 keer gescoord. Eddy Snelders

Want volgens Snelders had de score nog veel ruimer kunnen uitvallen dan 1-5. "Een juistere weergave was eigenlijk 2-9 geweest. Echt waar."



"De Kevin De Bruyne van vorig jaar had zijn twee kansen afgemaakt. En was Raheem Sterling minder egoïstisch geweest - wellicht omdat hij niet mocht starten - had hij ook 2 of 3 keer gescoord. Daarnaast pakte Ederson uit met een geweldige save op een kopbal van De Ketelaere."

Zoekende De Bruyne

Snelders zag hoe Rodri "heerste op het middenveld" en ook de linkerflank van de Engelse landskampioen indruk maakte. "Vooral in de eerste helft waren jongens als Cancelo, Grealish en Foden onhoudbaar. Maar eigenlijk was de hele ploeg van City goed - ze gaven Club geen enkele speelruimte." Ondanks het applaus van het thuispubliek vond Snelders wel dat De Bruyne niet zijn sterkste partij speelde. "Je voelt dat Kevin na zijn blessure nog steeds zijn beste vorm zoekt. Dat was ook in de Nations League al duidelijk."



"Een scherpe De Bruyne scoort minstens één van de twee kansen die hij kreeg. De snedigheid is er nog niet, maar hij wordt ook minder aangespeeld dan de voorbije jaren. Op zijn topniveau weegt hij zwaarder op het elftal."



Nog steeds boven verwachting

Ook de sterkhouders van Club slaagden er gisteren nooit in om hun stempel te drukken. "De leiders gaven niet thuis", aldus Snelders. "Natuurlijk had City uitstekend zijn huiswerk gemaakt. Ze wisten wie ze moesten afblokken. Zo kwam Vanaken minder aan bod - al is die goal wel zijn eigen verdienste." "Bij de aanvallers was Sowah opnieuw de minste van de drie, terwijl ook Lang en De Ketelaere niet het niveau van de vorige matchen haalden. Ach, de hele ploeg kwam gewoon net iets tekort. Tegen zulke tegenstanders wordt zelfs een makkelijke pass plots moeilijk. Mignolet was eigenlijk de beste man."

Club presteert nog steeds boven niveau in deze Champions League. Eddy Snelders