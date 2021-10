Real-coach over Eden Hazard: "Hij is zelf meest gefrustreerd"

Tijdens de persbabbel voor de wedstrijd gaf de Italiaanse coach van Real wat uitleg bij de afwezigheid van de 30-jarige Hazard: "Hij is niet geblesseerd, maar overbelast."

Sinds zijn miljoenentransfer in 2019 van Chelsea kende de aanvallende middenvelder heel wat fysieke problemen. Nog maar 5 keer maakte Hazard de 90 minuten vol voor Real en met amper 5 goals in 51 matchen blijven ook zijn statistieken ver onder de verwachtingen.



Dit seizoen lijkt er wel beterschap in zicht. Hazard startte al 5 keer in de basis bij Real, goed voor 8 wedstrijden en 382 minuten, maar zijn afwezigheid in Donetsk lijkt opnieuw geen goed nieuws.



Hazard moest door spierproblemen ook al verstek laten gaan voor de troostingsfinale van de Nations League tegen Italië een 10-tal dagen geleden.



Ancelotti gaf eerder al aan dat hij Hazard af en toe rust wil geven: "Hazard is het beu om deze problemen te hebben. Het gaat niet om een blessure, maar om een overbelasting. Niemand is meer gefrustreerd dan Hazard."



Wanneer acht Ancelotti Hazard inzetbaar? "Ik denk tegen Barcelona of Osasuna." Real speelt zondag de Clasico op het veld van Barcelona, de woensdag erna wacht een thuiswedstrijd tegen Osasuna.