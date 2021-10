Phoenix Brussels strikt Brusselaar Jean-Marc Jaumin als nieuwe coach

Phoenix Brussels verloor afgelopen zondag met 90-98 van Luik en bengelt met een zege uit vier matchen helemaal onderin de stand in de BNXT League. Het signaal voor het Brusselse bestuur om in te grijpen.



Ian Hanavan werd maandag de laan uitgestuurd, een dag later was zijn opvolger bekend. Jean-Marc Jaumin neemt zijn rol over. Jaumin is een geboren Brusselaar en bouwde als speler een mooie carrière uit bij onder meer Oostende, Malaga en Real Madrid.

Als coach was hij al aan de slag bij onder meer Oostende, Aalst, Lugano (Zwitserland) en De Bosch (Nederland). Bij die laatste ploeg werd hij afgelopen zomer weggestuurd ondanks het behalen van de play-offfinale.

Vrijdag debuteert Jaumin bij Brussels met een verplaatsing naar Limburg United.