Het Vlaamse Sportjuweel kan je maar 1 keer in je leven winnen. Omdat Nina Derwael in 2018 de prijs al in ontvangst mocht nemen, zit ze nu niet bij de genomineerden. Onze turnster, die deze zomer de prestatie van haar leven neerzette, stelt wel de 3 genomineerden van 2021 voor. Op donderdag 21 oktober maakt Ben Weyts de winnaar bekend.