Miguel Van Damme: "Had voor dit scenario een beetje gevreesd"

Sinds 2016 leeft Miguel Van Damme met de diagnose leukemie. De ondertussen 28-jarige doelman van Cercle werd sindsdien enkele keren van de hel naar de hemel en terug geslingerd.

Een jaar geleden vertelden de dokters hem nog dat hij "uitbehandeld" was, maar begin september kwam het goede nieuws dat er geen kanker meer was gevonden in zijn lichaam.

Helaas werd recent voor de vijfde keer opnieuw leukemie vastgesteld. "Voor het moment gaat het naar de omstandigheden goed met mij", vertelde Van Damme dinsdagochtend op Studio Brussel.

"Voor dit scenario had ik wel een beetje gevreesd. De afgelopen jaren is het altijd zo geweest dat ik na goed nieuws slecht nieuws kreeg. Zelf wisten we het slechte nieuws al iets langer, maar we hebben het voor onze familie en vrienden gehouden omdat we nog niet klaar waren om te communiceren. Het was een zware klap."

"Ik heb de laatste jaren heel veel ups en downs gekend. Elk verval komt altijd op een moment dat je het niet verwacht."

Binnenkort begint Miguel Van Damme aan een nieuwe chemokuur. Ondertussen is zijn dochtertje van 5 maand een lichtpunt in zijn leven en inspiratie om de strijd niet op te geven.

"Met haar gaat het heel goed. Met verbazing zit ik altijd naar haar te kijken. Ze is het mooiste dat er is en een houvast voor mij. Het laatste jaar heb ik er hard voor gevochten om toch bij de bevalling te kunnen zijn."