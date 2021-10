Kijk deze week naar het WK baanwielrennen in Roubaix (neen, niet op de openluchtpiste)

Twee weken na het Europees kampioenschap is het al tijd voor het WK baanwielrennen. Dat vindt net over de Franse grens plaats: in Roubaix. Onze commentator Renaat Schotte zal u elke dag exclusief te woord staan via livestream en warmt u nu al op voor de uitzendingen.

In de overdekte velodroom naast de klassieke piste

Eerst moeten we een misverstand uit de wereld helpen. Het WK baanwielrennen vindt niet plaats op de openluchtpiste die het decor vormt voor de aankomst van Parijs - Roubaix: de Velodroom André-Pétrieux. Neen, 2 weken na de wielerklassieker koersen de pistiers in de Velodroom Jean Stablinski, een modern wielercomplex. "Samen met het BMX-parcours vormt het een van de vele Franse wielercentra", weet Renaat Schotte. "Normaal hadden we hier nu niet gekoerst, maar Turkmenistan moest afhaken wegens corona. Dat maakt dat we 2 keer om de regenboogtruien strijden in Frankrijk. Volgend jaar trekken we naar de Velodroom van Saint-Quentin-en-Yvelines, de piste voor de Olympische Spelen in 2024."

Medaillekandidates: Kopecky en Degrendele

Over naar de Belgen. Lotte Kopecky doet in Roubaix mee voor de prijzen. "Voor gouden medailles zelfs", stelt Renaat Schotte. "Zowel in de puntenkoers, als in het omnium, als in de afvalling maakt ze kans." "Met haar ervaring en haar vorm is zij voor mij de grootste Belgische kandidate voor een wereldtitel. Enig manco is dat Kopecky dit jaar weinig op de piste heeft gekoerst." Ook keirinrenster Nicky Degrendele is normaal gezien medaillerijp. Doet ze haar gouden kunstje van 3 jaar gelden nog eens over? "Op het EK heeft ze een goeie beurt gemaakt, daar zat al een medaille in", zag onze commentator. "En na haar koers maakte Degrendele zich sterk dat ze nog zou groeien richting het WK. Dat belooft."

Medaillekandidaten: Van den Bossche en De Ketele/Ghys

Wie nog één keer wil schitteren is Kenny De Ketele. De 36-jarige pistier is aan zijn laatste kunstje toe. Op het EK snelde hij in de ploegkoers naar zilver met Lindsay De Vylder, nu racet hij weer met zijn vaste kompaan Robbe Ghys. Renaat Schotte: "De Ketele reed een erg goed EK. Met Ghys moet hij in staat zijn om weer een medaille te veroveren." "Zeker in een post-olympisch jaar waar veel teams gepiekt hebben naar de Olympische Spelen. Daarna volgt de klassieke dip." "De Belgen kunnen die meestal vermijden. Omdat zij niet zo hard pieken, maar eerder regelmatig rijden." De ploegkoers vindt op de slotdag plaats, net als de afvalling. "Een primeur op het WK", vertelt onze reporter. "En dus ben ik zeer benieuwd naar de Belgische deelnemer Jules Hesters." Wie opnieuw kan scoren is Fabio Van den Bossche, vice-Europees kampioen in het omnium. Schotte: "Op het EK zat alles tegen. Wat gebeurt er dan als het wel meezit?" En de Belgen in de ploegenachtervolging? "Zij komen met een jong team aan de start", legt onze commentator uit. "Het Belgisch record verbeteren zou een eerste en fantastische stap zijn voor het viertal."

WK baanwielrennen 2021 in Roubaix