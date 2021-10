José Jeunechamps, net weg als T2, is opvolger van Scifo bij Moeskroen

Jeunechamps was in de terugronde van vorig seizoen de assistent van Frank Vercauteren bij Antwerp. Hij kende Vercauteren nog van zijn periode bij Cercle Brugge en OHL.



In de zomer ging hij aan de slag als assistent van Scifo in het nieuwe project van Moeskroen, maar hij ging er in september weg, omdat hij "niet meer op dezelfde lijn zat als de rest van de technische staf".



Sneller dan verwacht is hij dus terug. Hij tekende een contract tot eind dit seizoen.



Moeskroen staat in het klassement in 1B achtste en laatste met 2 op 24. De aanstelling van Jeunechamps komt een dag, nadat het bestuur beslist had de broers Mbo en Emile Mpenza te ontslaan. Zij waren sinds juni opnieuw aan de slag bij Moeskroen, Mbo als technisch directeur en Emile als assistent van Scifo.



Philippe Saint-Jean, die ook de opleidingen bij Moeskroen verzorgt, kreeg de verantwoordelijkheid om een nieuw project op de rails te zetten en pakte vandaag dus al uit met de aanstelling van Jeunechamps als T1.



"Dit is de keuze van het gezonde verstand", meldt Moeskroen. "José Jeunechamps kent de groep heel goed en is dus klaar om op korte tijd de beslissingen te nemen die de ploeg weer op het juiste pad moeten brengen."



Jeunechamps werkte eerder als T2 bij onder meer Standard, Metz (Fra), Charlton (Eng), Cercle Brugge, OH Leuven en Antwerp. Als hoofdcoach deed hij ervaring op bij Seraing (2005-2007, 2016).