John Lelangue ziet toekomst Lotto-Soudal rooskleurig in: "Ze koersen met bravoure"

"We hebben te weinig gebracht, maar voor hetzelfde geld hadden we dit seizoen 2 monumenten gewonnen: Milaan-Sanremo met Caleb Ewan en Parijs-Roubaix met Florian Vermeersch."

"We hebben 2 keer pech gehad met Caleb Ewan. Na 2 ritzeges moest hij de Giro verlaten met kniepijn. In de Tour was hij goed begonnen in de tussensprints, maar kwam hij in de 1e massasprint ten val."

"Dit jaar hebben al die mannen progressie geboekt. Ze koersen met bravoure en gaan in de aanval. Maar we moeten hen tijd geven."

"Victor Campenaerts is nu de renner die we altijd al wilden zien"

Waarom heeft Lelangue Victor Campenaerts weer aan boord gehaald bij Lotto-Soudal? "Toen Victor 2 jaar geleden bij ons reed, was hij te veel gefocust op het tijdrijden. Maar we wisten dat er meer in hem zat."

"Na zijn werelduurrecord hebben we hem toen een voorstel gedaan waar hij niet onmiddellijk op ingegaan is."

"De voorbije jaren bleef de relatie tussen Lotto-Soudal en Victor goed. We zijn blijven praten met elkaar en ik zei hem dat de deur nog altijd openstaat voor hem."

"Victor is nu de renner geworden die we altijd al wilden zien. Hij rijdt aanvallend en is een echte baroudeur. Daarnaast is hij ook iemand die de ploeg veel bijbrengt."