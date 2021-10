Guardiola verklapt geheim: "Kompany heeft me enkele goeie tips gegeven”

“Dit was één van onze beste Europese prestaties”, begon de Spanjaard. “Maar de terugmatch over twee weken zal helemaal anders zijn. Club zal in zijn eer gekrenkt zijn. Ik ben er zeker van dat Philippe Clement tegen dan een paar aanpassingen kan doen."

Vinnie heeft me enkele goeie tips gegeven over Club.

Guardiola pakt vervolgens de perszaal in door te verklappen dat een ex-collega hem raad had ingefluisterd. "Ik zal jullie een geheimpje vertellen. Voor de match heb ik met Vinnie (Vincent Kompany, red.) gebeld. Hij heeft me enkele goeie tips gegeven over Club."

"Zoals dat we moesten opletten voor Hans Vanaken. En voor de snelle verdedigers, zeker de linkse (Sobol, red.). Maar Club is vooral niet in zijn spel gekomen omdat wij zo goed waren."