De onmacht van Club in cijfers: op 1 na zwaarste Europese thuisnederlaag, amper doelpogingen

Op één na laagste aantal doelpogingen onder Clement

Dat aantal is het op één na laagste sinds Philippe Clement werd aangesteld bij Club. Alleen tegen Borussia Dortmund in 2020 liet blauw-zwart nog minder doelpogingen optekenen: twee stuks.

16 doelpogingen tegen PSG, 7 stuks tegen Leipzig. Tegen Manchester City kon Club evenwel maar 5 keer naar het doel van de werkloze Ederson schieten. Het duurde tot de kopbal van de Ketelaere in de 79e minuut tot één daarvan binnen het kader belandde.

Lopen achter ongrijpbare bal

Het was al City dat de klok sloeg op Jan Breydel. De Engelse landskampioen liet 624 passes optekenen (91% succesvol). Blauw-zwart moest het met bijna de helft doen: 350 (79% succesvol). Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het balbezit zwaar in het voordeel van City overhevelde: 60% tegenover 40% voor Club.

Op één na zwaarste Europese thuisnederlaag

Voor Club de op één na grootste nederlaag voor eigen publiek. Alleen twee jaar geleden ging blauw-zwart met nog zwaardere cijfers onderuit. Toen tegen PSG. De forfaitnederlaag tegen de Parijzenaars was toen de zwaarste ooit voor eigen publiek. Vooral Kylian Mbappé deed Club toen pijn met een hattrick.



In 2015 ging Club ook al eens met vier goals verschil onderuit in de laatste voorronde van de Champions League tegen… Manchester United. De stadsgenoot van City dankte toen vooral Wayne Rooney, die goed was voor een hattrick.