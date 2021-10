Campenaerts: vorig jaar bijna brandweerman, nu een rentree door de grote poort

Te weinig in kas voor de werelduurrecordhouder

Enkele maanden later gingen de twee partijen toch uit elkaar. Lotto-Soudal koos ervoor om te investeren in de dertigers John Degenkolb en Philippe Gilbert. Voor het loon van Campenaerts zat er daarna te weinig in kas.

Laat ons eerst terugspoelen naar april 2019. Na twee Europese tijdrititels en brons op het WK van 2018 zet Victor Campenaerts de kers op de taart van zijn carrière als tijdritspecialist. In Mexico legt hij 55,089 km in een uur af, een record dat nog altijd op de tabellen staat.

Overklast door de nieuwe raspaarden Ganna, Evenepoel en Van Aert

De werelduurrecordhouder trok naar de Zuid-Afrikaanse ploeg NTT (ex-Dimension Data) waar hij zich kon blijven toeleggen op het tijdrijden.

Maar er kwamen kapers op de kust. In eigen land overklasten Wout van Aert en Remco Evenepoel Victor Campenaerts in de wedstrijden tegen de klok. In Italië was ene Filippo Ganna in een vat vol talent gevallen.

Zelfs met zijn oog voor detail redde Campenaerts het niet tegen de nieuwe raspaarden. Plots moest het aerodynamische trainingsbeest tevreden zijn met ereplaatsen in zijn lievelingsdiscipline.