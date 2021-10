De komst van Manchester City naar het Jan Breydelstadion is ook de kortstondige terugkeer van Kevin De Bruyne naar België. Bijna exact 10 jaar geleden, op 29 oktober 2011, speelde De Bruyne een van zijn laatste keren tegen Club Brugge. Met 3 goals in een 4-5-zege voor Genk bezegelde hij het lot van trainer Adrie Koster, die een dag later werd ontslagen.