"Look who's back": Victor Campenaerts keert terug bij Lotto-Soudal

De hereniging van Victor Campenaerts met Lotto-Soudal zat er de laatste dagen aan te komen. Team Qhubeka, de afgelopen twee seizoenen de werkgever van Campenaerts, zag zijn hoofdsponsor afhaken.

Ondanks een contract voor nog een jaar mocht Campenaerts net als zijn Qhubeka-ploegmaats daarom zoeken naar een andere ploeg.

Verschillende ploegen toonden naar eigen zeggen interesse, maar uiteindelijk koos de 29-jarige Campenaerts voor een vertrouwd nest. Hij tekent bij Lotto-Soudal een contract tot en met 2024.

Campenaerts mag zich van ploegbaas John Lelangue uitleven met aanvallend koersen, maar moet ook zijn kennis en ervaring als tijdrijder doorgeven.

"Ik heb mijn hart verloren aan de voorjaarsklassiekers en ik wil voortgaan op het elan van afgelopen seizoen", zegt Campenaerts. "Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen."

"Ik besef dat ik volgend jaar nog niet kan meespelen in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, daarvoor is mijn uithoudingsvermogen nog iets te beperkt. Daarom zal de trainingsfocus vooral liggen op het kweken van meer inhoud. Volgend seizoen mik ik in eerste instantie op de semiklassiekers en kortere rittenwedstrijden.”

“Zelf heb ik een stap teruggezet in het tijdrijden, maar ik bezit natuurlijk nog altijd veel knowhow. Die wil ik ook graag overbrengen aan de jongeren met ambitie in het rondewerk. Als ik ook maar enige marge voor verbetering opmerk, zal ik niet twijfelen om mijn expertise te delen."