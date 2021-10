"Ik ben een grote Lukaku-fan", verklapt ex-nummer 1 van de wereld Andy Murray

Andy Murray is de grote vedette van het tennistoernooi in Antwerpen. Twee jaar geleden pakte hij de titel na een moeilijke periode met blessures en operaties.

"Kan het beter plaatsen dan vroeger"

Andy Murray is intussen 34 jaar. Winnen lukt niet meer zo goed als in zijn topperiode. De motivatie en het spelplezier heeft hij wel nog.

"Ik ben hier voor de titel"

Blessurelast heeft Andy Murray teruggeslagen naar plaats 172 op de wereldranglijst.

"Naar de ranking kijk ik nu niet", antwoordt de tennistopper. "Fysiek houd ik het al enkele maanden weer vol. Dat is wat ik nodig had."

"Ik wil vooral goeie matchen spelen, op de grandslamtoernooien en op dit toernooi. Ik ben hier in Antwerpen voor de titel", verzekert Murray.

"Daarnaast stel ik mezelf een kleiner doel. Ik wil graag de kaap van 700 overwinningen ronden. Nu zit ik aan 685", weet hij goed.



"Het belangrijkste blijft om weer mee te strijden met de beste spelers ter wereld. Zoals op de US Open (in een vijfsetter tegen nummer 3 van de wereld Tsitsipas, red). Die match had ik kunnen winnen. Dat stemt me positief."