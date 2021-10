"Een geweldige ontvangst": De Bruyne dankt Club-publiek voor applauswissel

"Het was geweldig om opnieuw in België te zijn. Bedankt voor de geweldige ontvangst."

En of het Kevin De Bruyne deugd deed om nog eens tegen een ploeg uit zijn geliefde Jupiler Pro League te spelen.

De Rode Duivel toonde zich wel minder doeltreffend als tijdens zijn laatste bezoekje met Racing Genk - hij scoorde toen drie keer - maar lag met een knappe assist wel aan de basis van de 0-3 van Walker.

Voor De Bruyne was het al zijn 16e assist in 36 Champions League-wedstrijden. Sinds het seizoen 2016-2017 doen slechts twee spelers beter. Neymar (19 in 40 duels) en zijn ploegmaat Kylian Mbappé (18 in 48).