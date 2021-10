Wie is Kata Blanka Vas? "Ze wordt prinses in Hongarije als ze kiest voor de cross"

Mountainbiker, veldrijdster en wegrenster

4e op het WK op de weg in Leuven, 4e op de Spelen in de crosscountry en vicewereldkampioen veldrijden bij de beloften in 2020. Kata Blanka Vas is bezig om in haar eentje Hongarije op de wielerkaart te zetten. Al zal ze op een dag wel knopen moeten doorhakken, want 3 disciplines combineren is op lange termijn niet houdbaar. "Ik denk dat ze uiteindelijk wel zal kiezen voor de cross, zeker als ze weet dat ze daarmee haar centen kan verdienen", zegt Paul Herygers. "Met veldrijden zal ze een prinses worden in Hongarije."

Kwam als 16-jarige naar België zonder kennis van het Engels

"Maar ondertussen is haar Engels veel beter geworden en durft ze meer. Kata Blanka is nu veel meer zelfverzekerd in haar interviews. Dat zag je zondag ook duidelijk in haar interview, nadat ze 3e was geëindigd in Iowa."

"Kata Blanka kon geen woord Engels toen ze in België aankwam. Daarom kwam ze in haar 1e tv-interview in Essen in 2019 nogal timide over", zegt Van Haesebroucke.

Toen ze 16 jaar jong was, werd Kata Blanka Vas in België opgevangen door voormalig profrenner Franky Van Haesebroucke.

Het interview van Vas na haar 3e plek in Iowa

Technisch een crack: "Zoals de jonge Sanne Cant"

"Ze benadrukte haar techniek ook nog eens door op haar achterwiel te rijden op een smalle stoeprand. Ik zag daar toen een jonge Sanne Cant in, die was ook al op jeugdige leeftijd een technische crack."

"Toen Kata Blanka voor het eerst op stage mocht met haar team Doltcini-Van Eyck, reed ze de eerste berg op haar achterwiel omhoog. Dat was in Turkije."

"Ik doe dat trouwens graag, op pad gaan met buitenlandse veldrijders en hen bijstaan met raad en daad. Maar Kata Blanka ligt me het nauwst aan het hart. Vooral ook omdat ze Hongaars is." "Toen ik in 1994 wereldkampioen werd in Koksijde, deed de gedubbelde Hongaar Gabor Schneider 30 seconden lang kopwerk voor mij in de jacht op Groenendaal. Hongaren zullen voor mij altijd speciaal blijven."

"Dat was een namiddagje door het zand vlammen in Kalmthout. Kata Blanka pikte mijn tips heel snel op", vertelt Herygers.

Enkel haar zandtechniek staat nog niet op punt. Voor het WK veldrijden dit jaar in Oostende ging Vas daarom een namiddag in de leer bij zandspecialist Paul Herygers.

Eigenwijs en broertje dood aan lopen

Volgens Herygers en Van Haesebroucke weet Kata Blanka Vas heel goed wat ze wil.

"Ze is heel eigenwijs", zegt Van Haesebroucke. "Toen we vorig seizoen toewerkten naar het WK in Oostende, wilden we dat Kata Blanka haar looppassages verbeterde."

"Toen ze in Hongarije was, stuurde ze ons video's waarop ze aan het lopen was. Maar toen we haar in België zagen lopen, wisten we dat ze eigenlijk nauwelijks aan haar loopconditie had gewerkt."

""I am a mountainbiker, not a cyclocrosser", zei Kata Blanka, toen we haar daarop wezen. Lopen blijft zo haar zwakke punt."

"Maar onder Lars Boom (ploegleider bij SD-Worx) zal ze wel werken aan haar looppasages. Boom weet welke details nodig zijn om die laatste stap naar de top te kunnen zetten."