Twee spelers en fan redden leven van Newcastle-supporter: "Zag dat er iets ernstig mis was"

Eerst het goede nieuws: de onfortuinlijke fan is ondertussen stabiel en bij bewustzijn. Maar zonder de alerte tussenkomst van enkele personen had het evenwel veel slechter kunnen aflopen. Zo speelden Tottenham-spelers Sergio Reguilón en Eric Dier een sleutelrol. Door het rumoer in de tribunes kreeg de Spanjaard als eerste in de gaten dat er iets grondig mis was. Reguilón vroeg dan ook aan de scheidsrechter om het spel stop te zetten. "Ik zag een man in de tribunes neerliggen", vertelde de verdediger. "En ik voelde dat het ernstig was. Daarom vroeg ik aan de ref om de wedstrijd stil te leggen."

Dier zorgde er vervolgens voor dat de medische staf van Newcastle meteen met een defibrillator naar de tribunes snelde. "Want we wisten niet of die aanwezig waren in de tribunes", vertelde ploegmaat Harry Kane na afloop. "Eric vroeg om onmiddellijk naar daar te gaan."

Beide spelers werden achteraf voor hun acties beloond met de prijs van "Premier League Men of the Match". Ook in de nabeschouwing bij Sky Sports klonk er alleen maar lof: "Het is goed mogelijk dat ze vandaag iemands leven hebben gered."

Dokter in tribunes

Nog crucialer was wellicht de tussenkomst van een mede-supporter. Tom Prichard is naast Newcastle-fan ook dokter bij de spoeddienst. Hij diende meteen hartmassage toe.



"Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak buiten het ziekenhuis", deed hij vanochtend zijn verhaal bij de BBC. "Gelukkig konden we snel hartmassage toedienen en hem een schok geven met een defibrillator." Toen Prichard terug naar zijn stoel wandelde, kreeg de man een staande ovatie van de volledige tribune.