Pro League houdt ondanks rechtszaak Antwerp vast aan 6 jeugdspelers op wedstrijdblad

Sinds 2009 legt de Europese voetbalbond UEFA clubs op minstens 8 spelers in een kern van 25 te hebben die lokaal zijn opgeleid. De Belgische bond heeft dit overgenomen, maar dan gaat het over 6 spelers van "eigen kweek" op het wedstrijdblad.

Deze regel is volgens de advocaten van Antwerp in strijd met het vrij verkeer van werknemers en de wetgeving omtrent vrije concurrentie. In eerste instantie viste Antwerp achter het net bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Maar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft beslist om de zaak door te verwijzen naar het Europees Hof. De twee vragen waar dat zich over moet buigen zijn: is de regel van de UEFA een inbreuk op het Europese recht en geldt hetzelfde voor de Belgische regel?