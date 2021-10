Opnieuw kankercellen vastgesteld bij Cercle-doelman Miguel Van Damme

Recent klaarde de hemel nog op voor Miguel Van Damme, nu hangen er opnieuw donkere wolken.

Er is bij de keeper van Cercle Brugge voor de 5e keer leukemie vastgesteld. Onlangs heerste nog veel optimisme toen de kankercellen uit zijn lichaam verdwenen leken. Onverhoopt, want eind vorig jaar kreeg Van Damme te horen dat hij uitbehandeld was. Maar Van Damme bleef vechten, ook voor zijn vrouw en hun pasgeboren dochtertje.

"De dokters vonden geen leukemie meer in mijn bloed en ook in de ruggenmergpunctie was niets meer te zien", vertelde Van Damme vorige maand nog. "We blijven voorzichtig en spreken nog niet van genezing. Zover zitten we zeker nog niet."

Nu kent Van Damme, die al ruim 5 jaar strijdt tegen de ziekte, dus opnieuw een zware terugslag.