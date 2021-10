Olympische vlam Winterspelen 2022 Peking is ontstoken in Olympia, Tibetaans protest

Rond 11 u. onze tijd werd de vlam ontstoken met behulp van de zonnestralen en een paraboolspiegel door Vestaalse maagden (gespeeld door actrices) in de antieke tempel van Hera in Olympia, waar de Spelen van de Oudheid plaatsvonden.

Alleen Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Spyros Capralos, de voorzitter van het Griekse Olympische Comité, de Griekse presidente Katerina Sakellaropoulou en vertegenwoordigers van de Griekse en Chinese olympische comités met enkele journalisten woonden de plechtigheid bij.

Een beperkt aantal fakkellopers zal de vlam naar Athene brengen, waar ze vannacht in de Akropolis zal verblijven. Morgen wordt de vlam officieel overhandigd aan de Chinese organisatoren bij een ceremonie in het oude Panathinaikonstadion, waar in 1896 de eerste moderne Spelen plaatsgrepen.



Peking is de eerste stad die naast de Zomerspelen (2008) ook de Winterspelen ontvangt. Die vinden plaats van 4 tot 20 februari.





De vlamceremonie werd even verstoord door een aantal Tibetaanse protestanten. In de aanloop naar de Spelen zijn de mensenrechten in China een hot topic. De security hield drie personen tegen, vier personen werden buiten het stadion opgepakt.