OHL-doelman Romo houdt wellicht geen blijvende gehoorschade over aan voetzoeker

Rafael Romo hoorde meteen na de knal even niets meer in zijn rechteroor. Een dag later dook de Venezolaan ook niet op op de training van OH Leuven.

Uit voorzorg, zo zou blijken. Romo trok naar de specialist om te laten onderzoeken of er blijvende gehoorschade zou zijn. Dat gevaar lijkt geweken te zijn. De verdere verzorging van de doelman ligt nu in handen van de medische staf van OHL.

Intussen heeft Standard de supporter die de voetzoeker gooide kunnen identificeren. De dader krijgt een stadionverbod "voor de maximaal mogelijke periode".