Nieuwe hockeycoach is "honest cop", Luypaert: "Hebben af en toe pets nodig"

Van den Heuvel miste zijn debuut als nieuwe hoofdcoach niet: de 57-jarige Nederlander won het voorbije weekend in Ukkel met de Red Lions 2 keer overtuigend van Duitsland in de Pro League.



Wie is de opvolger van Shane McLeod, die in zijn thuisland Nieuw-Zeeland een sabbatjaar neemt? Van den Heuvel geeft zelf het antwoord.



Voor de buitenwereld is Van Den Heuvel een nieuwe naam, maar intern zeker niet. Van den Heuvel begon in 2015, samen met McLeod, bij de nationale ploeg. “Als assistent had ik al die jaren al een grote inbreng” vertelt hij aan Sporza.

Het was een goeie match met Shane McLeod. “Hij stond voor de vaderlijke, persoonlijke benadering, terwijl ik veel directer ben. Hij was meer een vaderfiguur, terwijl ik meer de vader was die er af en toe een pets tegenaan gaf."





“Ik ben meer van de confrontatie, power en het in groep aanpakken, de dingen echt scherp zetten. Het was niet echt "good cop, bad cop". Ik denk dat ik vooral een "honest cop" ben, eerlijk. In belangrijke momenten moet je niet twijfelen en die hardheid heb ik geprobeerd in de groep te brengen."



Van den Heuvel was in het verleden heel even bondscoach van Nederland, maar

dat werd geen succes. Toch heeft hij niet het gevoel zich te moeten bewijzen. ‘Ik

heb ook Pakistan gecoacht en topploegen in Nederland gecoacht. Soms lukt, het soms niet. De liefde voor de sport en het plezier met de spelersgroep is wat mij drijft."