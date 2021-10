Michel Wuyts over Amerikaanse crossen: "Ik heb het daar nog nooit zo leeg gezien"

"Maar Iowa heeft altijd al de reputatie van een volksfeest gehad. Nu was er weinig of geen belangstelling, althans op basis van de beelden die we op tv zagen. Ik heb het daar eigenlijk nog nooit zo leeg gezien. Dat moet voor de organisatie en de Wereldbeker teleurstellend zijn."

8 jaar geleden leek de VS wel nog verlekkerd op de cross. "Toen ik in 2013 naar het WK in Louisville (Kentucky) afreisde, viel ik van de ene verrassing in de andere", vertelt Michel Wuyts.



"Bij onze aankomst op de luchthaven stonden we te wachten op onze huurauto totdat er plots een groepje van 8 jongeren naar mij toekwam. Zij volgden in de VS alle Sporza-crossen op de livestream en wilden met mij op de foto."

"Het was daar één groot enthousiasme in Louisville, er was heel veel belangstelling. Nys werd toen de "legend" genoemd. Zelf was ik nu niet aanwezig in de Wereldbekercrossen, maar de belangstelling nu staat haaks op die in Louisville in 2013."