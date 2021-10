Knelpuntberoep jeugdtrainer: "Aantal spelers neemt sneller toe dan aantal trainers"

De Vlaamse Trainersschool (VTS) telt 22.500 inschrijvingen, weet Het Nieuwsblad. Dat is een record. Het aantal trainers groeit dus, maar het aantal leden van de sportclubs groeit sneller.

"Er moet inderdaag een grote inhaalbeweging gemaakt worden in het aantal trainers", schetst Ponnet, directeur van de VTS, de situatie in De Ochtend op Radio 1. "Omdat het aantal sporters die in bepaalde sporttakken willen sporten, veel sneller toeneemt dan het aantal trainers in die sporttakken."

"En dat ondanks de vele inspanningen die gebeuren om de trainers op te leiden. Tussen 2014 en 2020, de laatste periode waarvoor cijfers zijn, is het aantal trainers gestegen met een 12-tal procent. Op dit ogenblik zitten we aan een 70.000 actieve trainers in Vlaanderen, maar daar mogen er zeker nog een paar duizend bijkomen."