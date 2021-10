Gravelbiken ook hyperpopulair bij profs: "Wereld van verschil met wielrennen"

9 op 10 voor amusement en genot

Vermeersch: "We zijn er al een tijdje mee bezig. Het is puur genieten. Op een schaal van 10 geef ik het een 9."

Bekijk de sportweekend-reportage met Florian Vermeersch:

Laurens Ten Dam: "Iedereen is welkom"

Ten Dam: "Ik koerste altijd heel graag in Vlaanderen. De kasseien, de mensen aan de start, de Belgische biertjes de avond voordien, ... België is toch de home of cycling . Nu gravelen bon-ton is, kan het niet anders dan dat België een eigen gravelkoers heeft. Daar heb ik me voor ingezet."

"Gravelen betekent vrijheid en avontuur", gaat Laurens Ten Dam voort. "Zelfs in de omgeving van je eigen huis ga je zoveel nieuws ontdekken omdat je altijd met de koersfiets gereden hebt."



"Ik woonde al 20 jaar in dat Holland en begon plots weggetjes in te rijden die ik in al die tijd niet ingereden was. Precies dat is een van de onderdelen die zo leuk zijn aan gravelen."

"Daarnaast is het inclusief. Iedereen is welkom. En tenslotte is er ook het biertje en het feestje achteraf. Dat is ook iets wat heel leuk is."