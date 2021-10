Extra Time over logica bij VAR: "Refs hopeloos in de knoei met protocollen"

"Bij mij is het heel simpel: de VAR is ingevoerd om fouten recht te zetten. Hoe kan het dan dat de VAR niet mocht ingrijpen bij Anderlecht als het geen penalty was?", oppert de trainer van Gent.

"Als ik de penalty van Anderlecht zag, had die spits al de intentie om te vallen voor hij geraakt werd. Voor onze penalty zegt het Referee Department: de VAR had moeten tussenkomen omdat het contact geen aanleiding was tot de val. Maar dat was het net wel."

Gent kwam op voorsprong na een uitgelokte penalty door Bezoes. "Ik vind dat Bezoes zit te wachten op die hand, dus is het een schwalbe. Maar hij wacht wel tot er contact was. Zonder die hand op zijn schouder, zal Bezoes niet vallen", oordeelt Hein Vanhaezebrouck.

"Het contact bij Anderlecht was totaal niet bepalend voor de fase", gaat Vanhaezebrouck verder. "Hij zoekt het contact echt, dus moet je zeggen dat de VAR moet tussenkomen omdat het geen penalty is."

"Het Referee Department zit hopeloos in de knoei met hun protocollen", vult Filip Joos aan. "Dit is je verstoppen achter de clear error. Een alibi waar je alles mee kan goedpraten. Dat is het grote probleem." Als er geen "clear en obvious error" is, hoeft de VAR niet in te grijpen.

"Scheidsrechters willen elke actie zwart op wit kunnen beoordelen volgens protocollen. Maar dat gaat niet. Je moet menselijk gevoel toelaten en de persoon van de VAR laten beslissen", besluit Joos.

"Maar de scheidsrechters durven niet meer tussenkomen. We zitten in een andere sport, waar heel wat zaken niet meer mogen in het strafschopgebied, maar wel op het middenveld", aldus Vanhaezebrouck. "Laat je veel toe? Doe dat dan ook in de zestien."