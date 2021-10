Deze 5 fases corrigeerde de VAR niet: "Zijn regels weer veranderd misschien?"

"Al die momenten waarop het weer stil bleef vanuit Tubeke, het begint toch schrijnend te worden." In zijn wekelijkse analyse stond Peter Vandenbempt stil bij de vele fouten van de VAR op de 11e speeldag. We legden 5 fases onder de loep, waarbij de coaches zich naar de haren grepen.

1. Penalty voor AA Gent

AA Gent had een overtal aan kansen, maar aanvaller Laurent Depoitre miste de ene kans na de andere. Uiteindelijk had de thuisploeg een schwalbe van Roman Bezoes nodig om vanaf de strafschopstip op voorsprong te komen tegen Eupen. De VAR corrigeerde de beslissing van Nicolas Laforge niet. Zelfs Gent-coach Hein Vanhaezebrouck begreep het niet goed. "Ik heb zitten kijken en zoeken waar er iets was gebeurd", zei hij. "Ik zag er niet veel aan. Dan is het aan de VAR om in te grijpen. Het is wel het VAR-weekend geweest. Nu was het eens in ons voordeel."

2. Penalty voor Anderlecht

Ook Christian Kouamé ging wel heel gretig neer oog in oog met STVV-doelman Daniel Schmidt. Scheidsrechter Alexandre Boucaut beloonde Anderlecht met een strafschop, de VAR kwam niet tussen. Dennis Schmitt, die de geschorste Hollerbach verving bij STVV, stond met zijn mond vol tanden. "Onze doelman raakte Kouamé niet", opperde hij. "Tegen de grote teams komen we altijd in de problemen door de scheidsrechters." "Ik begrijp niet goed wat de VAR zit te doen bij die fase? Als dat hun werkwijze is, dan hebben we geen VAR meer nodig."

Ik begrijp niet goed wat de VAR zit te doen bij die fase? Als dat hun werkwijze is, dan hebben we geen VAR meer nodig. Dennis Schmitt, STVV

3. Trekfout van STVV

Ook aan de overzijde had Vincent Kompany reden om te mopperen bij de 2-2. Murillo werd vastgehouden, waardoor hij niet op tijd was om het schot van Toni Leistner nog af te blokken. "Ik ben eerlijk gezegd niet te spreken over de fase van dat laatste doelpunt", mopperde Kompany. "Er wordt ons lectuur gegeven over blocks en wat wel en niet mag in het voetbal. Dan gaan ze met 2 man hangen aan de 2e paal aan onze speler." "Er wordt duidelijk gezegd in alle meetings die wij hebben met de scheidsrechters dat dit niet wordt toegelaten. Wij worden er ook voor bestraft als wij het zouden doen. Dan loopt die fase door en valt er een doelpunt in de laatste minuut. Misschien zijn de regels ondertussen weer veranderd."



4. Penalty voor KV Kortrijk

KV Kortrijk staat met een dubbele achterstand tegen Club Brugge met de rug tegen de muur, maar krijgt een kans op de aansluitingstreffer niet. Nsoki loopt Badamosi omver in het strafschopgebied, maar de VAR roept scheidsrechter Bert Put niet naar de zijlijn voor een tweede opinie. "Ik kan niet begrijpen dat er op Zulte Waregem een penalty wordt gefloten voor een sliding naast een speler en dat dit geen strafschop is", foeterde Gilles Dewaele in Het Laatste Nieuws. "Onbegrijpelijk, ik snap het echt niet."

5. Trekfout Onuachu wordt penalty voor Onuachu