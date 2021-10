De nieuwe aflevering van onze podcast is er met Wim Lagae en Christophe Vandegoor

Fiscale gunstregimes en RSZ-bijdrages in het voetbal klinken als moeilijke materie, maar met een sporteconoom in de uitzending wordt het meteen een stuk duidelijk. Wim Lagae (KU Leuven) en Christophe Vandegoor hebben het in de nieuwe aflevering van De Tribune ook over de verschillende aanpak van het veldrijden in de VS en de nieuwe wind bij de Belgian Cats.