De Bruyne: "We weten dat Club sterk is, je komt niet met geluk in CL"

Met de Rode Duivels kwam De Bruyne wel nog eens in België, maar met Manchester City is het een primeur. "Het is leuk om nog eens in België te spelen", zegt hij.

"Als we met de nationale ploeg in België spelen, staan de supporters achter ons. Maar ik heb geen idee hoe ze mij morgen zullen ontvangen. We zullen wel zien. Ik ben in elk geval hier om mijn werk te doen."

Manchester City staat een punt achter Club Brugge in de groepsfase. "Club is een heel sterk team", weet De Bruyne. "Ze hebben veel talent, pakten meerdere landstitels en weten dus wat winnen is."

"Ik ken enkele spelers van Brugge van bij de nationale ploeg. We onderschatten de tegenstander niet. We weten dat Brugge sterk is, je komt niet met geluk in de Champions League."

Vorig jaar viel de Bruyne uit in de CL-finale na een harde botsing met Rüdiger. Op het EK liep hij dan een enkelblessure op. "De laatste maanden gaat het wat op en neer. Maar ik voel dat ik sterker word."