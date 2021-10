Belgische shorttrackers maken kennis met het olympische ijs in Peking

"Maandag hebben we voor het eerst op het ijs getraind", meldt bondscoach Pieter Gysel vanuit Peking. "De ijscondities zijn goed."

"De schaatsers die in Heerenveen of Hasselt rijden, moeten een beetje wennen. Maar onze zware jongens zijn zeker niet in het nadeel."

De shorttrackers hebben nog tot vrijdag om de fijne kneepjes van de olympische piste onder de knie te krijgen. Toeschouwers zijn er komend weekend niet. Tijdens de Spelen mogen alleen Chinezen komen kijken.

Sinds hun aankomst op zondag hebben de shorttrackers geleerd dat discussie met Chinezen over anti-coronamaatregelen niet mogelijk is. "We worden hier heel strak in de bubbel gehouden", liet Gysel weten. "Maar het is wel allemaal goed geregeld. Alle dagen testen, veel QR-codes scannen en zo. Ze hebben het logistiek goed voor elkaar."

Sportief heeft Gysel er ook een goed oog op, want alle schaatsers zijn gezond. "Ook Hanne Desmet, die in goeden doen is. Behoudens ongelukken zie ik geen problemen voor haar."

Dat was begin deze maand wel wat anders, toen Desmet zich vlak voor de Internationale Invitation Cup (IIC) moest afmelden. Bij ziekenhuiscontrole bleek dat de nummer twee van het WK op de 1000 meter evenwichtsstoornissen had. Enige weken tevoren had ze bij een val een hersenschudding opgelopen.