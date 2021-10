Stan Dewulf wordt beloond voor zijn aanvalslust met eerste profoverwinning

Van een eindeseizoenswedstrijd was geen sprake in Frankrijk, want er werd zondag nog vol gekoerst. In een aanvallende wedstrijd raakten uiteindelijk 4 renners voorop. Bij dat kwartet één Belg: de 23-jarige Stan Dewulf.



Dewulf, in dienst van AG2R, rijdt een sterk najaar en kon zijn goeie benen niet verbergen. Op een kleine 10 kilometer van de streep koos de Belg het hazenpad, de achtervolgers zagen hem pas aan de streep terug.



Een perfecte afsluiter van het seizoen dus voor Dewulf, die de winter kan ingaan met zijn eerste overwinning in het profpeloton op zak.