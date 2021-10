Schuermans en Claes opgehouden in Cape Epic: "Onbegrijpelijk dat ze ons niet doorlaten"

De Cape Epic is een loodzware 8-daagse mountainbikerace voor duo's in Zuid-Afrika. Van Belgische zijde volgen we olympiër Jens Schuermans en Frans Claes met een vergrootglas.



In de proloog kreeg het Belgische duo 20 kilometer met 600 hoogtemeters voorgeschoteld op de flanken van de Tafelberg. De 4e plek was vandaag het eindresultaat voor Claes en Schuermans, die 2'07" toegaven op de winnende tandem Sarrou-Beers.



"In het begin konden we op de brede gravelwegen een viertal teams voorbijrijden", doet Claes zijn verhaal.



"Maar in de laatste afdaling was het de hele tijd singletrack. We reden toen achter een trager team dat ons niet wou voorbijlaten. Dat is een toch een beetje onbegrijpelijk."

"Het tragere team deed niet mee voor de ereplaatsen. Het had hen 3 seconden gekost om even te wachten en ons door te laten. Dat is jammer."