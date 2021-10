Jef Vandorpe kroont zich eerste keer tot Belgisch kampioen rolstoeltennis

Joachim Gérard was er ditmaal niet bij. Gérard kreeg tijdens de Paralympische Spelen in Tokio vorige maand te maken met hartproblemen.

In Gérards afwezigheid kwam het tot een finale tussen Jef Vandorpe en Ivan Kindt. Vandorpe maakte het zichzelf niet te moeilijk en won met tweemaal 6-0.

"Ik heb vandaag een beetje aan Joachim gedacht", zei Vandorpe na zijn eerste Belgische titel.

"Ik ben heel blij met mijn titel en hoop hem in de toekomst ook tegen Joachim Gérard te kunnen verdedigen. De organisatie in Thuin was vandaag trouwens uitstekend. We speelden voor een talrijk opgekomen en warm publiek."

Bij de vrouwen was de overwinning voor Els Verhoeven. Het was haar 8e Belgische titel. Ze versloeg in de finale Sofie Cox met 6-2 en 7-5.