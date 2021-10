Geen dubbelslag voor Ethan Hayter, Swift is opnieuw Brits kampioen

Vorig jaar strooide corona roet in het eten in Engeland, maar met een jaar uitstel ging Ben Swift opnieuw voor goud in zijn nationaal kampioenschap. Hij moest daarvoor afrekenen met onder anderen Mark Cavendish en ploegmaat Ethan Hayter. Pidcock was er niet bij. Hij geniet al van zijn vakantie.

Geen zon voor het peloton. Na een Engelse regendag kon Swift in de finale Fred Wright (Bahrain-Victorious) van zich afschudden in een krachtmeting met twee.

Toptalent Ethan Hayter moest na zijn nationale titel in het tijdrijden vandaag tevreden zijn met brons.