Forde: "7 minuten wachten op 3D-buitenspellijn was door menselijke fout"

Dit weekend werd in de Jupiler Pro League voor het eerst gebruik gemaakt van de 3D-lijntechnologie, bedoeld om moeilijke buitenspelkwesties af te vlaggen.

Toen Dragus in Standard-OHL de 3-0 had binnengewerkt, werd de goal afgekeurd voor buitenspel. Het duurde wel liefst 7 minuten totdat de VAR tot die beslissing kwam, wat gemor opleverde bij het thuispubliek.



"We betreuren dat het 7 minuten heeft geduurd. Dat was zeker pijnlijk. We verzekeren dat dat in de toekomst niet meer zal gebeuren", reageert Stephanie Forde, Operations directrice bij het Referee Department.



Wat liep er gisterenavond dan fout? "De technologie was er klaar voor en de mensen waren opgeleid. Maar er is een groot verschil tussen oefenen zonder druk en de technologie toepassen in live wedstrijden van groot belang."

"Gisteren is een menselijke fout gebeurd. Bij het trekken van de lijn zijn enkele fouten gemaakt, waardoor het hele proces opnieuw moest beginnen."

"Een operator moet heel veel verschillende stappen ondernemen om tot zo'n buitenspellijn te komen en nog meer bij een 3D-buitenspellijn. Als je bijvoorbeeld bij de 1e stap de verkeerde camerabeelden aanduidt, kan je dat niet onmiddellijk detecteren en is het eindresultaat niet bruikbaar."