BMX-renster Aiko Gommers (17) kaapt wereldtitel pumptrack weg

In een pumptrackwedstrijd moet je je fiets zo goed mogelijk op en over een hobbelig parcours pompen. Dat doe je door te duwen, te liften en te springen. Trappen is bijna bijzaak op het compacte parcours.

Die discipline ligt Aiko Gommers erg goed. De 17-jarige deelneemster won de kwalificaties in Brussel en verbaasde zichzelf dit weekend met goud op het wereldkampioenschap in Lissabon.

"Dit is zo cool. Ik kan het niet geloven", sprak ze. "Ik was gewoon naar hier gekomen om plezier te maken."



Gommers is een BMX-specialiste, een discipline waar de heuvels een stuk hoger zijn dan in een erg compacte pumptrack. "Maar ik reed altijd al op die omloopjes. Gewoon voor het plezier."



Eerder dit jaar werd Gommers 8e op het WK BMX voor junioren. Op het EK in eigen land strandde ze op een 15e plaats.