Belgian Cats verliezen ervaren leidster Carpréaux: "Het was een eer"

De Belgian Cats beginnen aan een nieuw hoofstuk. Er is niet alleen een nieuwe coach, maar ook de ploeg zal er in de toekomst wat anders uitzien. Zo stopt na Ann Wauters nu weer een brok ervaring: guard Carpréaux zet een stap opzij bij de nationale ploeg.

Ze heeft 153 caps op haar naam staan en pakte twee keer brons op het EK met de Belgen in 2017 en 2021. Ze was er ook bij op het WK in 2018 en op de Spelen afgelopen zomer.

"Na de Spelen ben ik beginnen te denken aan de volgende stap in mijn carrière. Het is met pijn in het hart dat ik deze beslissing maak, maar ik heb er ook vrede mee. Het was een eer om de kleuren van mij land te dragen."

"Ik wil alle fans bedanken, de coaches, mijn ploegmaats, mijn manager, ... En ook mijn vader. Zonder hem had ik hier vandaag niet gestaan."

In clubverband doet ze wel nog door. Na een pauze van een maand kondigde ze onlangs aan dat ze bij Namen aan de slag gaat.