BEKIJK: Woeste doelman valt ploegmaat aan en krijgt rood

Kijk naar de bizarre fase

Ploegmaat lijdt balverlies, doelman gaat over de rooie

Het Noord-Ierse team Glentoran slikte 10 minuten voor een tijd een tegengoal, waardoor het zijn 2-1-voorsprong tegen Coleraine uit handen gaf.

Dat was dik tegen de zin van Glentoran-doelman Aaron McCarey. Die sprintte meteen na de 2-2 woest naar zijn medespeler Bobby Burns, die balverlies had geleden bij de tegengoal.



De doelman werkte Burns tegen de grond, nam zijn medespeler bij zijn shirt en sleepte hem zelfs even over de grasmat.

"Ik heb nog nooit zo'n tafereel gezien op een voetbalveld", zegt de commentator.

De doelman kreeg prompt een rode kaart. De match eindigde op 2-2.