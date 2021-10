BEKIJK: Lazio-verdediger springt na zege in rug van bevriende Inter-spits, die boos reageert

Onbezonnen actie eindigt met uitsluiting

Luiz Felipe en Joaquin Correa kennen elkaar van bij Lazio. In de Italiaanse hoofdstad deelden ze enkele jaren lief en leed, tot Correa afgelopen zomer naar Inter verkaste.

Uitgerekend Lazio smeerde kampioen Inter gisteren zijn eerste competitienederlaag aan. Wat Felipe na die 3-1-overwinning van Lazio deed, kon voor Correa niet door de beugel.

Felipe vond er niet beter op dan zijn voormalige ploegmaat in de rug te springen, om zo de Lazio-zege te vieren en Correa wat te sarren.

Correa reageerde als door een wesp gestoken en ramde zijn elleboog twee keer in de buik van Felipe. Er ontstond een opstootje en Felipe werd met rood - en in tranen - van het veld gestuurd.

"Ik ben op Tucu (bijnaam van Correa, red) gesprongen, omdat hij een van mijn beste vrienden is die het voetbal me geschonken heeft", reageert Felipe een dag later op Instagram.

"Onze gezinnen zijn bevriend, we zijn altijd close geweest. Ik wilde hem knuffelen en een grapje maken."

"Als ik er nu op terugkijk, was het misschien niet mijn beste actie. Ik wil me bij iedereen excuseren die ik beledigd heb en wil benadrukken dat ik niet onrespectvol wilde zijn tegenover Joaquin, andere spelers van Inter of de Inter-fans."

Correa zegt dat Felipe in de fout gegaan is, maar wil de bladzijde omslaan.

"Mijn vriend Luiz heeft duidelijk een fout gemaakt en in het heetst van de strijd heb ik gereageerd. Ik zou willen dat het nooit gebeurd was, maar het leven gaat voort, voor iedereen."