Turks wonderkind Nuri Sahin (33) stopt met voetballen en wordt fulltime coach

Op zijn 33e houdt Sahin het actieve voetbal voor bekeken. Dat vertelde hij vandaag voor zijn debuut als T1 tegen Sivasspor. Sahin kreeg van de club een contract als coach tot 2026, maar mocht zelf beslissen of hij nog wou voetballen. In de 8 matchen dit seizoen speelde hij trouwens 8 keer, maar dat is dus voorbij.



Antalyaspor, die ploeg van doelman Ruud Boffin, staat momenteel 14e in de Turkse eerste klasse met 8 punten uit 8 wedstrijden.



Sahin was op een gegeven moment de jongste speler en doelpuntenmaker in de Bundesliga. Hij brak als 16-jarige door bij Dortmund, werd Duits kampioen en won de Duitse beker. Hij kon echter nooit zijn enorme potentieel waarmaken.



Hij speelde ook voor Feyenoord, Real Madrid, Liverpool en Werder Bremen, voor hij in 2020 naar Antalyaspor verhuisde. Sahin heeft ook meer dan 50 caps voor Turkije.