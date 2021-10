STVV ziet topschutter Suzuki wekenlang uitvallen met spierscheuring

Suzuki blesseerde zich al dinsdag. "Tijdens een oefening op de middagtraining voelde Suzuki pijn in zijn linkerbeen", klinkt het in een mededeling. "Na een eerste onderzoek maakte de dokter bekend dat Yuma een spierscheuring in zijn hamstring heeft opgelopen en 4 à 6 weken niet inzetbaar zal zijn."



"Wij, als club, zullen ons uiterste best doen om hem door dit proces heen te helpen om sterker terug te komen. Wij wensen onze nummer 9 een spoedig herstel toe."



Suzuki was vorig seizoen goed voor 17 goals en 4 assists in 35 wedstrijden. In de huidige competitie trof hij nog maar 1 keer raak in 4 matchen. De eerste 6 speeldagen van deze jaargang kwam de Japanse spits niet in actie, omdat hij met transfermuizenissen kampte.