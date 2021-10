Matchwinnaar Ruud Vormer: "Mentaal moeilijk, maar heb me erover gezet"

Coach Clement passeerde Vormer voor de Champions League tegen PSG thuis, dat was een klap. Daarna kampte de Nederlander met achillespeespijn, wat maakte dat de aanvoerder enkele weken maar een bijrol vervulde.

Gisteren was hij er nog een van bij het begin bij. Hij speelde als een jong veulen en besliste de match nog voor de rust: eerst met een fraaie vrije trap, daarna op aangeven van Lang.



Vormer, die de 90 minuten vol maakte, glunderde dan ook na de match."Die vrije trap? Dat is trainen. Elke week keihard oefenen en dan vliegen ze er zo in."

"Hier heb ik lang op gewacht. Sinds Parijs is het een beetje lastig geweest. Mentaal was het heel moeilijk, maar ik heb me er overgezet. Ik ben positief teruggekomen en ga weer knallen voor de club."



"Dit doet enorm veel deugd. het is echt genieten om er meteen twee te scoren", reageert Vormer op de Club-website.



Hij vierde zijn eerste goal met Bas Dost op de bank. "Dost zei voor de wedstrijd: "Als je een vrije trap binnenschiet, dan kom je maar bij me". We zijn een beetje lotgenoten geworden en hebben veel steun bij elkaar gevonden. We praten er elke dag over."

"Het zijn voor Dost ook moeilijke weken geweest, dus ik ben blij dat hij nu ook terug is." Dost mocht 20 minuten voor het einde invallen voor Hans Vanaken.



(lees voort onder foto)