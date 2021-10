Kimeli na Belgisch record op de Ekiden: "Ga voor medaille op het EK veldlopen"

Brussel was vandaag het decor van de 17e editie van de DHL Ekiden-wedstrijd. Meer dan 600 teams mochten er in de schaduw van het atomium de "tasuki" - het aflossingslint dat over de schouder van de lopers gedrapeerd wordt (zie foto hieronder) - doorgeven aan elkaar.

Kimeli en co snellen naar een nieuw Belgisch record

"Waarom niet nog eens voor een medaille gaan op het EK veldlopen?"

Zoals het een echte topatleet betaamt, blikte Isaac Kimeli meteen na zijn Ekiden-avontuur vooruit op het nakende winterseizoen.

Kimeli maakt een hoofddoel van het EK veldlopen in Dublin op 12 december. "Vorig jaar is het EK niet doorgegaan. Het jaar daarvoor in Lissabon had ik er niet specifiek voor getraind en was ik nog achtste."

Nog een jaar eerder, in 2018, pakte Kimeli zilver in Tilburg. "Ik wil echt nog eens pieken naar dit Europees kampioenschap. Waarom niet nog eens voor een medaille gaan?"

"Je weet natuurlijk niet wie er meedoet, dus ik ga mij niet op een specifieke plaats vastpinnen. Ik wil gewoon hard trainen en in topvorm aan de start staan in Dublin", besluit de olympiër van de 5.000 en 10.000 meter.