Hijskraan houdt hockeyinterland België-Duitsland 1,5 uur tegen

Om 14.10 uur was er in Ukkel een België-Duitsland gepland bij de vrouwen, om 16.30 uur een bij de mannen, allebei in het nieuwe Pro League-seizoen.



Maar in de buurt van een van de doelen stond net naast het veld nog een hijskraan in de weg. De hijskraan diende om de tv-camera's boven het veld op te hangen. Wat juist het probleem was met de kraan, is niet meteen duidelijk, maar men kreeg het gevaarte niet zomaar weg.



Verschillende personen zochten een oplossing. De ploegen braken hun opwarming af en trokken weer naar de kleedkamers. "Dit heb ik nog nooit gezien", zei bondscoach Raoul Ehren, maar hij bleef er rustig bij. "Het kan soms ook door een onweer dat de start wordt uitgesteld."



Van zodra de kraan uit de weg gehaald was, duurde het sowieso nog 25 minuten voor de partij kon beginnen: 15 minuten voor de opwarming en 10 minuten voor het protocol. Rond 15.40 uur werd de match op gang gebracht.