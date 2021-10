Fransman Valéry Demory is nieuwe bondscoach van de Belgian Cats

Na het brons op het EK en de 7e plaats bij het debuut op de Olympische Spelen besloot de Belgische basketbalbond vorige maand om niet voort te gaan met succescoach Philip Mestdagh, die sinds 2015 T1 was. "Er is nood aan een nieuwe wind", luidde het bij de federatie.



Die nieuwe wind komt uit Frankrijk. Valéry Demory, die 121 keer uitkwam voor de Franse nationale ploeg, zal zijn avontuur bij de Belgian Cats combineren met dat van coach bij de Franse vrouwentopclub Montpellier.

Belgian Cat Julie Allemand kent de Franse coach nog van bij Lyon, toen ze in 2019 de Franse landstitel veroverden. In 2014 en 2016 loodste Demory ook Montpellier naar de titel.

"Valéry Demory is een warme persoonlijkheid, met een ruime ervaring én palmares op het allerhoogste niveau", zegt de general manager van de Cats, Koen Umans. "Hij brandt van ambitie om de Belgian Cats samen met de hele staf naar nog sterkere prestaties en prijzen te leiden."

Op 11 november spelen de Cats hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 2023 in en tegen Bosnië-Herzegovina. Drie dagen later ontvangen ze Duitsland. In februari 2022 staat het kwalificatietoernooi voor het WK van 2022 in Australië op de planning.