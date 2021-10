FIFA-voorzitter verdedigt tweejaarlijks WK: "Voetbal moet echt globaal zijn"

Tijdens zijn tournee door Zuid-Amerika heeft Gianni Infantino zijn pleidooi voor een tweejaarlijks WK herhaald. "Als FIFA moeten we ervoor zorgen dat het voetbal echt globaal is", zei hij in Caracas, de hoofdstad van Venezuela.

"De voorzitter van de FIFA is de voorzitter van 111 landen en elk van hen heeft het recht te dromen. Maar je moet ook de kans krijgen die droom te realiseren. Wat is vandaag de reële kans dat Venezuela zich kan plaatsen voor het WK? Het is nochtans een land met 30 miljoen inwoners maar deed nog nooit mee aan de wereldbeker en heeft in de huidige omstandigheden weinig kans om zich te kwalificeren."



De FIFA besliste eerder al om vanaf 2026 het aantal deelnemers aan het WK te verhogen van 32 naar 48. Met een wereldbeker om de twee in de plaats van vier jaar wil de wereldvoetbalbond nog een hervorming doorduwen. Maar dat stuit bij de UEFA, de organisator van het EK, op fel verzet.

"We hebben een hervorming van de kalender met een WK om de twee jaar geanalyseerd en het is mogelijk", vervolgde Infantino. "Er zijn veel voordelen aan verbonden."

"Je geeft onder meer de kans aan meer landen om deel te nemen. Toen werd beslist het WK om de vier jaar te houden, zo'n 100 jaar geleden, telde de FIFA veertig landen. Het is tijd om de zaak te analyseren. Maar als we veranderingen doorvoeren, moet iedereen ervan profiteren."

Infantino herhaalde verder dat een beslissing "voor het einde van het jaar" wordt verwacht.