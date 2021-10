Dutch Open badminton: Julien Carraggi (21) mist 2 matchpunten tegen 1e reekshoofd

Carraggi, die vorige maand voor het eerst Belgisch kampioen bij de senioren werd, is de nummer 179 van de wereld. Hij kwam uit de kwalificaties in Almere, waar het Nederlandse toptoernooi gespeeld wordt.



In de eerste ronde van de hoofdtabel moest de Oekraïner Danilo Bosnjoek (BWF-134) eraan geloven met 21-14 en 21-13. In de 1/8e finale klopte de 21-jarige Belg verrassend de Zweed Felix Burestedt (BWF-57) in een driesetter op het scherp van de snee: 21-13, 13-21 en 21-19.

In de kwartfinale kwam met de 20-jarige Indiër Sen de speler met het zwaarste kaliber in Almere tegenover hem te staan: tegen de nummer 25 van de wereld won hij set 1 (21-16) en had hij in set 2 twee matchpunten, die evenwel verloren gingen (20-22). In set 3 was de veer gebroken: 7-21.

Carraggi timmert aan zijn weg naar de top. Tien jaar geleden pakte hij zijn eerste Belgische titel bij de jeugd (-11), vorige maand volgde de eerste bij de elite. In 2018 verloor hij de BK-finale van Yuhan Tan en hij speelde ook al 3 keer de halve finales.



In 2018 veroverde hij brons op d Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires. Carraggi droomt van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.