Bart Aernouts moet in tweede Ironman van het seizoen vrede nemen met plek 7

Door de annulatie van de Ironman van Hawaï koos Aernouts, die tweede werd in Kona in 2018, voor Mallorca als zijn tweede Ironman van het seizoen, ook zijn tweede sinds oktober 2019.

Aernouts was na het zwemmen pas 32e, maar na een passage op de fiets en een marathon in 2u43, schoof hij toch nog op naar de zevende plaats. Goed voor een eindtijd van 8 uur 12 minuten en 3 seconden.

De Fransman Léon Chevalier won voor het eerst een Ironman in 7 uur 57 minuten en 3 seconden. De Duitser Florian Angert en de Australiër Cameron Wurf vervolledigen het podium in Mallorca. Die laatste is ook profrenner voor Ineos Grenadiers.

Nog in Mallorca vond de triatlon op middellange afstand plaats. Alexandra Tondeur werd bij de vrouwen zevende. Ze beëindigde de 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen in 4u25:52. De Zwitserse Nicola Spirig mocht de overwinning op haar naam schrijven.

Bij de mannen werd Dries Matthys de beste Belg op de 21e stek in 3u58:30, een kleine 13 minuten trager dan de Duitse winnaar Frederik Funk.