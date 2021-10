Xavier Malisse maakt comeback in dubbelspel in Antwerpen: "Zal vooral aan het net staan"

Malisse staat al enkele maanden de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris bij met raad en daad. Zo schopte de 24-jarige Harris het dit jaar al tot de kwartfinales van de US Open. "Hij heeft veel ervaring en ik kan veel van hem leren", zei Harris toen over Malisse.

In Antwerpen zal hij de ervaring van Malisse van dichtbij mogen meemaken, want het duo gaat samen de baan op tijdens de European Open. "The X-man is back", kondigde de organisatie aan bij het uitdelen van de wildcards.

Malisse zelf kijkt enorm uit naar zijn eerste officiële wedstrijd sinds 2013. "Er ligt wat stof op mijn racket, maar ik vind het heel plezant dat ik een wildcard heb gekregen", vertelt Malisse aan Radio 2.

"Een officiële wedstrijd in het enkelspel durf ik niet meer. Fysiek zou dat niet lukken. In het dubbelspel is fysiek minder belangrijk."

Malisse heeft al een tactiek in zijn hoofd. "Lloyd zal het moeten oplossen en veel lopen. Ik zal wel aan het net staan", lacht Malisse, die ambitieus is. "Ik wil altijd winnen. Ik heb een winnaarsmentaliteit."

Malisse, die eind 2013 zijn racket aan de haak hing, veroverde in zijn carrière negen ATP-titels in het dubbelspel, waaronder Roland Garros in 2004 aan de zijde van Olivier Rochus. In het enkelspel haalde hij in 2002 de halve finales van Wimbledon en won hij drie ATP-toernooien.