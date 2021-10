Xavier Malisse haalt racket vanonder het stof voor dubbelspel in Antwerpen

Malisse staat al enkele maanden de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris bij met raad en daad. Zo schopte de 24-jarige Harris het dit jaar al tot de kwartfinales van de US Open. "Hij heeft veel ervaring en ik kan veel van hem leren", zei Harris toen over Malisse.

In Antwerpen zal hij de ervaring van Malisse van dichtbij mogen meemaken, want het duo gaat samen de baan op tijdens de European Open. "The X-man is back", kondigde de organisatie aan bij het uitdelen van de wildcards.

"We zijn blij dat we Xavier hebben kunnen strikken voor ons toernooi", zegt toernooidirecteur Dick Norman. "En hij treedt met ambitie aan, want hij zal zich willen bewijzen aan de zijde van zijn pupil."

"We zijn ervan overtuigd dat dit het toernooi extra cachet zal geven. De ticketverkoop loopt al als een trein en dit zal nog heel wat extra tennisfans naar de Lotto Arena lokken om deze Belgische tennislegende nogmaals aan het werk te zien."

Malisse, die eind 2013 zijn racket aan de haak hing, veroverde in zijn carrière negen ATP-titels in het dubbelspel, waaronder Roland Garros in 2004 aan de zijde van Olivier Rochus. In het enkelspel behaalde hij in 2002 de halve finales van Wimbledon en won hij drie ATP-toernooien.